Dal cinema alla moda, Camilli presenta ’Vardash’

L’attore elpidiense Paolo Camilli, vola a Los Angeles per ritirare il Sag Awards (uno dei premi più importanti di Hollywood assegnato dal sindacato statunitense di attori), ma rimane con i piedi ben piantati (letteralmente) nella sua città e nelle Marche, grazie a un recentissimo progetto, ‘Vardash’ e alla creazione di una capsule di scarpe genderless ‘Walk B*tch’. Nell’elenco del cast della seconda serie di ‘The White Lotus’ premiato con i Sag Awards, il nome di Paolo Camilli figura tra Murray Abraham e Jennifer Koolidge. Tanto per dire. Alla cerimonia di premiazione, a Los Angeles, Camilli ha potuto stringere la preziosa statuetta assegnata dal mondo del cinema americano. "E’ stato tutto incredibile. Mi ha colpito lo star system hollywodiano che è molto umile. Vedi gli attori così irraggiungibili e poi scopri che sono molto alla mano. Un’esperienza pazzesca – commenta - stare due mesi con mostri sacri del cinema come Jennifer e Murray e altri (anche italiani, a partire da Sabrina Impacciatore, ndr) e poi la sorpresa dei Sag e l’esperienza della serata di premiazione". Camilli è entrato nel cast con il classico casting: "Non conoscevo questa serie che in Italia non era seguita come in America. Sono stato strafelice quando mi hanno preso, ma non pensavo che la seconda stagione sarebbe diventata così popolare anche in Italia (alcune scene sono state girate in Sicilia, ndr)". Camilli nella serie è Hugo "e, con altri tre, ruotiamo intorno a Jennifer Koolidge, inizialmente allegri e disponibili, poi c’è una svolta. Ma non spoilero oltre". Siccome "questo è un lavoro talmente imprevedibile e non si sa cosa può capitare", Camilli pensa, intanto, a perfezionare il suo inglese, si gode qualche altro giorno a Los Angeles per poi rientrare in Italia e completare la tournée teatrale (è stato anche al teatro della ‘sua’ Porto Sant’Elpidio).

Mentre gira per il mondo, Camilli ha creato un progetto legato alle sue radici: ‘Vardash’ (tradotto non significa né ragazze, né ragazzi, ma entrambi): "Un manifesto di uguaglianza e inclusione. Da un po’ macinavo l’idea di realizzare qualcosa che fosse distante dal mio mondo artistico, ma sempre creativo ed essendo figlio di scarpari, ho pensato di cominciare con le scarpe genderless, modelli uguali per uomo e donna. In tre mesi, abbiamo prodotto una capsule di mocassini e stivaletti, Made in Italy". "In questi anni mi sono riappropriato della mia marchigianità e con questo progetto mi riapproprio anche dei miei luoghi ma – spiega - dando una visione diversa attraverso il concetto di genderless con il brand ‘Walk B*tch’ (ispirato a un testo di Britney Spears di cui è fan): è un po’ provocazione ma anche divertente indossare un messaggio, irriverente o meno che sia".

Marisa Colibazzi