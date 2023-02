Dal Comune un sostegno a ’Il Ponte’

Il dirigente comunale del settore politiche sociali e culturali ha liquidato la somma di 2.230,09 euro, da finanziare con i proventi del 5 per mille, a favore dell’associazione di volontariato ’Il Ponte’ di Fermo ad integrazione del contributo di 4.500 euro deliberato dalla Giunta il 10 maggio 2022 rinnovando la collaborazione con l’Associazione di volontariato. L’Amministrazione comunale ha considerato necessaria l’integrazione della somma per i servizi offerti da “Il Ponte” gratuitamente ai cittadini sangiorgesi, quali la mensa sociale a favore di persone in stato di povertà o limitato reddito, interventi di pronta accoglienza, fornitura di pacchi alimentari, servizio guardaroba e servizi doccia. La stessa Amministrazione ha provveduto all’integrazione, approvando un’appendice alla convenzione varata con liberazione di Giunta n. 76 del 10052022, con particolare riferimento all’art.3 (Impegni delle parti) nella quale l’Ente si impegna ad erogare la somma di 4.500 euro.