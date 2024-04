Dal FantaSanremo al FantaGiro. Ora si gioca anche sulle due ruote

Da ieri, il fantasy game ideato dal team del FantaSanremo, legato al bar Papalina, sbarca nel mondo delle due ruote, diventa Fantagiro d’Italia ufficiale, ideato e prodotto in collaborazione con Rcs Sport, e dà la possibilità agli appassionati di creare squadre con cui partecipare all’avvincente competizione ciclistica. Per partecipare basta creare un account su www.fantagiroditalia.it, (seguendo il tutorial) e collegato al gioco c’è un ricco concorso a premi che mette in palio per chi si iscrive entro l’11 aprile, pass hospitality, race experience e fly experience al Giro d’Italia e prevede l’estrazione di altri fantastici premi fra i quali una bici da corsa Colnago, esatta replica di quella usata quest’anno in gara da Tadej Pogacar. Per quanti si vorranno cimentare in questa nuova versione del fantasy game, si tratterà non solo di seguire le imprese dei corridori sulle strade della penisola, ma anche di soffermarsi sugli aspetti più divertenti e curiosi delle tre settimane della corsa rosa per totalizzare il maggior numero di punti col proprio FantaTeam.

Fra le leghe cui i fantallenatori potranno iscriversi ci saranno anche quelle dai main sponsor del FantaGiro d’Italia, Colnago e Drivalia e La Gazzetta dello Sport che saranno parte attiva dell’imprevedibile e divertente regolamento grazie a bonus dedicati. Tanti i premi in palio per vivere, da una prospettiva esclusiva, la corsa rosa. Inoltre, ogni utente iscritto a FantaGiro d’Italia, che abbia creato almeno una squadra entro i tempi previsti dal regolamento, parteciperà di diritto al concorso collegato al gioco, partecipando all’estrazione di fantastici premi. Informazioni su concorso, regolamento e FantaQuotazioni sul sito e sugli account social del FantaGiro d’Italia 2024.