Dal Gambia all’Italia in attesa di un trapianto

Sognava un futuro diverso, un posto dove poter respirare a pieni polmoni e ricostruire la sua vita. E invece B. è arrivato dal Gambia con quel respiro spezzato, con i polmoni rovinati, con l’impossibilità di andare avanti a lungo senza un trapianto. Ha solo 16 anni il giovane africano, da qualche settimana è alla comunità ’L’isola che non c’è’ a Fermo, dove si accolgono minori non accompagnati, su indicazione della prefettura. Le condizioni di salute di B. hanno da subito preoccupato tutti, come racconta il presidente della cooperativa, Sandro Ferri: "Ovviamente ci siamo fatti carico subito della sua situazione, è stato per un po’ ricoverato a Fermo ma le sue condizioni sono parse subito molto serie. Lo abbiamo portato al centro di Padova, dove c’è la possibilità di farlo accedere ad un trapianto, adesso è lassù da solo ma a breve potrebbe essere trasferito ad Ascoli Piceno, visto che a Fermo non c’è il reparto di pneumologia". Il problema per B. è che avrebbe bisogno di avere vicino a sé la sua mamma ma non si riesce a contattare l’ambasciata italiana in Senegal che potrebbe dare indicazione, visto che in Gambia non ci sono punti di riferimento: "Noi siamo pronti a mandare due operatori a prendere la mamma per portarla al suo fianco, ha bisogno di essere seguito da vicino e con amore, spiega ancora Ferri, il problema è per il futuro, gli serve una casa e una famiglia che lo accolgano, che gli diano stabilità e che, dopo il trapianto, lo facciano stare al sicuro da eventuali infezioni. In sintesi, se non ci sono prospettive certe per lui e la garanzia che potrà reggere il trapianto e il post non si procede nemmeno all’intervento". Dunque è essenziale che si trovi una casa per lui, una famiglia affidataria, qualcuno che lo accompagni in questo tempo difficile della sua vita. Oggi è solo, sta vivendo il tempo più difficile della sua vita, accanto a persone che non conosce, in una terra che per ora lo ha accolto solo dentro un ospedale: "Noi ovviamente non lo abbandoniamo, spiega ancora Ferri, ci stiamo confrontando con i servizi sociali e con tutte le realtà che possono darci una mano, abbiamo il grande sostegno di tante persone generose, B. merita una possibilità di vivere, come tutti i ragazzi del mondo, nella sua età che è piena di sogni e di speranze e che adesso non gli dà la possibilità di respirare come si deve".