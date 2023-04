Dal Marocco alla Romania Cosa accade fuori dal nostro Paese

Abbiamo scelto di dedicare un focus al fenomeno del lavoro minorile in due contesti geografici particolari: Marocco e Romania. Da settembre due fratelli provenienti dal Marocco si sono aggiunti alla nostra classe. Non dev’essere stato facile per loro piombare in un contesto completamente nuovo. Diciamolo, all’inizio qualche incomprensione c’è stata, ma poi abbiamo imparato a fare amicizia e capirci. Grazie a loro possiamo imparare qualcosa di nuovo di un Paese vicino e lontano allo stesso tempo. Grazie a questa ricerca abbiamo appreso che il Marocco sta da anni combattendo contro questo problema, promulgando leggi che rendono sempre più difficile far lavorare i minori. Il Marocco ha adottato leggi che vietano il lavoro prima dei 15 anni e qualche miglioramento si profila all’orizzonte. Nonostante ciò, continuano a essere tanti i ragazzi che lavorano nel settore edile, calzaturiero e agricolo. Secondo alcune stime sono circa 230 mila i minori fra i 7 e i 17 anni costretti a lavorare e trascurare lo studio che potrebbe offrire loro opportunità più solide. Alcuni membri della nostra classe hanno origini in un altro Paese, la Romania. Il lavoro minorile è un problema anche lì, ma la situazione è migliorata negli ultimi anni grazie alle politiche delle autorità. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica della Romania, nel 2019 c’erano circa 65 mila bambini tra i 7 e i 17 anni impiegati in attività lavorative, soprattutto nell’agricoltura, nel settore tessile e nelle attività di vendita ambulante. Il governo rumeno ha adottato una serie di politiche e leggi per proteggere i diritti dei bambini, tra cui la ratifica della Convenzione Onu sui diritti del bambino e la promulgazione di leggi per limitare l’età minima lavorativa. Tuttavia, la loro attuazione è spesso insufficiente e ci sono ancora problemi di controllo e monitoraggio. Classe II A