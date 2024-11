Dal polo Urbani volano in Tanzania per lo scambio internazionale

Durante il progetto di scambio internazionale, grazie al quale una delegazione del polo Urbani è partita per due settimane di buone pratiche enogastronomiche e ospitalità alberghiera al National College of Tourism di Dar er Salaam, in Tanzania, c’è stata la visita dell’ambasciatore italiano Giuseppe Sean Coppola. L’ambasciatore ha voluto vedere da vicino la postazione cucina, la sala bar. Era la prima tappa del progetto di mobilità nel riconoscimento e nella valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e delle tradizioni dei rispettivi territori per promuovere la condivisione delle competenze enogastronomiche, la creazione di pietanze italiane e swahili.

Grande la soddisfazione dei docenti Laura Fuccio, Vincenzo Bisignani, Enrico Rimbano ( e nella prima settimana anche il vicepreside Mario Andrenacci e la Dsga Gloria Giovagnoni) dell’istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio, e delle alunne Sara Colangelo (classe quinta D sezione Pasticceria), Raffaella Di Rosa (quinata A Cucina), Natasha Tirabasso (quinta C Sala).