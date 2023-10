"Dal prossimo anno rimaniamo senza banca"

"Più che la politica aziendale di un privato, è il risultato della miopia delle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi decenni". Interviene così la capogruppo di minoranza di ‘Idea Monterubbiano’ Annamaria Albanesi in merito alla decisione dell’istituto di credito Carifermo di chiudere gli sportelli bancari di Monterubbiano e Rubbianello, a fronte dell’apertura della nuova filiale a Valmir di Petritoli. "Dal 2024 – prosegue Albanesi – Monterubbiano resterà senza banca. E cosa ancora più grave nella frazione comunale di Rubbianello non è rimasto neanche il servizio bancomat. Un danno per i cittadini e di immagine per il Comune che continua a perdere servizi e di conseguenza, a impoverirsi". Pensieri che Albanesi esprime come critica all’azione politica dell’amministrazione Marziali per non essersi mossa in anticipo così da scongiurare la chiusura di almeno uno dei due sportelli. "Una chiusura che – specifica la capogruppo – era nell’aria da tempo. Tanto che lo scorso agosto, la minoranza aveva presentato una mozione, votata all’unanimità dal Consiglio comunale, che impegnava il sindaco ad attivarsi per mantenere gli sportelli bancari. La mia – prosegue – non è una critica verso la Carifermo che, da soggetto privato agisce nei propri interessi, ma verso un’amministrazione che al pari di quelle precedenti, nulla ha fatto per evitare la migrazione di tante attività che negli anni si sono trasferite nella più vitale Valmir, mentre in questo caso a Monterubbiano dovrebbe essere attivata un’area self dopo la chiusura prevista per fine anno. Non è questione di campanilismo ma, se la Carifermo ha preferito Valmir, dove è già presente un’altra banca, un motivo ci sarà". Paola Pieragostini