Dal terremoto a Rigopiano. E’ morta Galassia, cane eroe dei pompieri

E’ salita nel paradiso dei cani, Galassia, la femmina di border collie dei vigili del fuoco di Fermo eroina delle calamità e autrice di innumerevoli salvataggi. L’animale, che aveva 14 anni, apparteneva alle unità cinofile della Direzione Regionale dei vigili del fuoco delle Marche. Galassia, che ha prestato servizio da maggio 2013 fino a ottobre 2020, ieri è morta lasciando un grande vuoto nel cuore del suo conduttore Franco Alessandrini, che con lei a vissuto innumerevoli "avventure" di servizio: "Inutile che manifesti l’immenso dolore per la perdita di Galassia. Oltre ad esserne il conduttore ero anche il padrone e con lei siamo andanti ovunque ci fosse stato bisogno di noi. Galassia era nata nell’ottobre 2009 ed erta diventata operativa dal maggio 2013, visto che i corsi di addestramento durano più di un anno. IL suo talento per la ricerca e il salvataggio delle persone è apparso innato fin da piccola. Così, essendo io vigile del fuoco specializzato nella ricerca persone, ho capito subito che insieme avremmo potuto fare cose importanti per salvare le vite delle persone. Ricordo con piacere nel 2018 il ritrovamento ad Osimo di un’anziana scomparsa da tre giorni, data ormai per morta. In quel caso abbiamo ricevuto una benemerenza civica da parte del Comune di Osimo. Un altro riconoscimento importante è stato quello del Comune di Force, sempre per il ritrovamento scomparso e ritrovato in stato confusionale. Galassia ha terminato il servizio ad 11 anni, ma era ancora molto attiva. Riguardo al nostro rapporto posso solo dire che un’unità cinofila è un binomio inscindibile: due corpi con una sola anima". Galassia ha onorato il suo speciale percorso con quasi 150 ricerche all’attivo nell’ambito di diverse calamità fra cui il terremoto di Modena, il sisma Marche Umbria del 2016, la valanga di Rigopiano, il crollo del ponte Morandi, l’incidente dei due arei Tornado ad Ascoli Piceno. Nel suo curriculum vanta il ritrovamento di quattro persone a cui ha donato una seconda vita. Ad Alessandrini e a Galassia la caserma dei vigili del fuoco di Fermo ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ufficiale: "Grazie al lavoro svolto insieme con passione e senso del dovere, hanno costituito un valido riferimento operativo per tutti i colleghi".

Fabio Castori