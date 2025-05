Dal turismo alle scuole: un confronto a quattro

In un teatro ‘Cicconi’ gremito all’inverosimile, c’erano sì, le battagliere claques d’ordinanza, ma c’erano anche parecchi cittadini interessati ad assistere al tradizionale appuntamento col confronto tra i quattro candidati sindaco Mirco Romanelli, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri e Gionata Calcinari. Ma massiccia è stata anche la partecipazione alla diretta streaming (sulla pagina Piazza Matteotti gentilmente messa a disposizione) seguita da punte di 270 spettatori, segno che la curiosità di vedere e ascoltare i quattro competitor, stimolati (e pungolati) dai giornalisti, era tanta. E il giorno dopo, la curiosità era tutta incentrata su chi è parso più convincente rispetto agli altri. Tanti i temi sui quali sono stati chiamati a confrontarsi, a partire dalle criticità del bilancio che erediteranno, all’aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, al centro storico, all’area Mandozzi, alla scuola materna di Casette, al turismo, ai parchi fluviali, alle bretelle stradali sul Chienti e sul Tenna, alle manutenzioni. Ad animare il confronto è stato il ‘battitore libero’ Piermartiri che, da civico e non avendo esperienze amministrative pregresse, si è voluto permettere risposte brutalmente concrete, dichiarando di non voler illudere i cittadini con chissà quali progetti almeno finché non si mettono in ordine i conti. Un aspetto, quest’ultimo che ha accomunato tutti e quattro i candidati, innegabilmente consapevoli delle difficoltà del bilancio che erediteranno, oltre che di problematiche che si trascinano da anni. Ma Orsili, Romanelli e Calcinari hanno tenuto un tono più diplomatico, badando a fare il loro, rifuggendo ogni vis polemica, concedendosi minime frecciatine d’ordinanza, facendo cadere quelle che gli venivano lanciate, concentrati ad approfittare della vasta platea e a veicolare, con giusta capacità di sintesi, le loro idee e proposte per la città. Sulla giunta, a sorpresa, Piermartiri ha fornito qualche nome possibile (Eleonora Marsili, Franco Lattanzi, Lorenzo Mennichelli e Aleramo Sagripanti), mentre gli altri hanno assicurato di non averci ancora pensato. Sul ballottaggio, Orsili ha ricordato di aver già invitato tutte le forze politiche e civiche ad unire le forze prima dell’avvio della campetizione; Romanelli ha assicurato che non intende telefonare a nessuno. Non chiamerà nessuno neanche Calcinari, né lo farà Piermartiri.

Marisa Colibazzi