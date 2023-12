Dal villaggio di Babbo Natale al mercatino: a Monte Urano inizia la festa

Il primo weekend del mese di dicembre segna anche il via alle varie iniziative legate al "Natale, la storia più bella", il programma di eventi natalizi recentemente presentati dall’amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con le associazioni locali. Ecco che il ponte dell’Immacolata porterà con se molte sorprese e l’inizio di alcune attrazioni importanti. Soprattutto il via al magico Villaggio di Natale, organizzato dalla Pro Loco di Monte Urano ma molto altro ancora. Si inizia domani, venerdì 8 dicembre con il via al mercatino di Natale con "Le piazzette dei mestieri e dei sapori", un’iniziativa voluta e realizzata in assoluta collaborazione con la Cna. Alle ore 15 invece ci sarà la grande attesa per i più più piccoli visto che presso i Giardini Pubblici ci sarà l’apertura del Villaggio di Babbo Natale con i relativi stand gastronomici. Tante iniziative, tante opportunità di divertimento e non solo, in pienissimo stile natalizio. Alle 16,30 inoltre ancora grande spazio per i più piccoli con i laboratori in programma sempre presso i giardini pubblici. Il tema del laboratorio è come creare la propria letterina per Babbo Natale, un elemento molto importante in questa fase proprio per i più piccoli. Non si chiude così il programma di domani perché alle ore 17 ci sarà proprio l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi, a disposizione dei bambini per la consegna delle lettere ma anche per le foto e un incontro veramente speciale. Solo un antipasto perché il villaggio sarà attivo anche il 10 e il 17 dicembre oltre al 6 gennaio.