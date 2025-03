D’Alascio e Silenzi in visita all’Urbani

Il prefetto, Edoardo D’Alascio, e l’imprenditrice digitale fermana, Federica Silenzi, hanno incontrato gli studenti delle classi terze del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico Economico dell’Urbani, presente il vicesindaco Andrea Balestrieri e la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi. L’incontro rientrava nella rassegna ‘Le donne si raccontano’ promossa dal prefetto, nell’ambito del Tavolo sulla Legalità, per incoraggiare il dialogo tra studenti e donne che hanno realizzato i propri obiettivi negli ambiti più diversi. E’ stata posta attenzione alla parità di genere e alle sfide quotidiane che le donne devono affrontare, toccando anche tematiche come il bullismo, il cyberbullismo, le sfide del mondo dell’imprenditoria femminile e l’importanza di inseguire le proprie passioni e i propri sogni e realizzarli, offrendo ai giovani preziosi spunti di riflessione. Il prefetto ha ricordato l’importanza di credere nei propri sogni e lottare per i propri obiettivi.