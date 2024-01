Dalla cassaforte all’Atm. La scuola elementare visita la filiale Carifermo

Gli alunni della scuola elementare di Piane di Falerone hanno visitato la filiale Carifermo del paese, dove la Banca è presente dal 1956, per approfondire il tema del risparmio e quindi partecipare all’iniziativa ‘Crea il Logo’Il Direttore dell’agenzia Emiliano Liberati, ha accolto le classi, portando il saluto dell’Istituto e sottolineando l’importanza della banca locale nel territorio. Diversi sono stati gli aneddoti condivisi con gli alunni, supportati dall’utilizzo di antiche monete della collezione della Fondazione Carifermo, libretti di risparmio, carte di pagamento ed altri strumenti. Quindi hanno assistito ad alcune operazioni: versamento di una somma di denaro e il prelievo di contante da un Atm. La visita è stata anche l’occasione per soffermarsi sull’iniziativa ‘Crea il Logo’ che prevede la realizzazione di un elaborato sul tema del risparmio. "È stato stimolante ospitare per un giorno – spiega Emiliano Liberati - dei giovani curiosi di conoscere gli aspetti meno noti di un’agenzia, come la gestione di una cassaforte o vedere cosa succede nel retro di un Atm".