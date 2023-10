Dalla comicità alla musica a Montegranaro: ecco il cartellone de La Perla. Tutti gli appuntamenti in arrivo

Lo spettacolo scoppiettante di acrobazie, comicità e musica dei The Black Blues Brothers in ‘Let’s Twist Again’ apre, l’8 dicembre, la stagione teatrale de ‘La Perla’. "Un’apertura che è qualcosa di sensazionale" assicura Raimondo Arcolai (dirigente Amat), presentando il cartellone messo a punto con il Comune, affermando che "abbiamo preparato un programma con grandi nomi, contenuti e qualità. Ci sono tutte le premesse per un’altra stagione di successo". Un cartellone in cui spicca il nome di Vanessa Scalera, attrice teatrale che ha conquistato ulteriore notorietà con la serie televisiva ‘Imma Tataranni, sostituto procuratore’ e che sarà a Montegranaro il 14 febbraio con ‘La sorella migliore’. A seguire, il 21 marzo, il gradito ritorno di Simone Cristicchi, (spettacolo fuori abbonamento) con la sua ultima produzione ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’ in cui l’artista indaga e racconta la figura di San Francesco, tra musica e parole. Il 27 aprile, arriva un cast di sei donne: Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Gioia Spaziani, Martina Di Fonte, Stefania Micheli e Rossella Pugliese protagoniste di ‘Fiori d’acciaio’. E’ fuori abbonamento lo spettacolo (data da definire) di Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci nell’esilarante ‘Fatto di coppia’. Il 29 ottobre, ancora risate e divertimento con ‘Come ammazzare mio marito’, con Claudio Insegno, Guido Ruffa e Annalisa Chucchiara. "Ma non finisce qui – la chiosa l’assessore alla cultura, Monia Marinozzi – perché stiamo preparando un’altra bella sorpresa, fuori abbonamento. Anche quest’anno abbiamo una stagione di qualità, con spettacoli che possono incontrare i gusti e suscitare la curiosità del pubblico". "L’anno scorso è stata una stagione bella e molto partecipata, con diversi spettacoli sold out – dice il sindaco Endrio Ubaldi – per cui bisogna riconoscere che il settore cultura propone iniziative che ci stanno dando molte soddisfazioni. Sono convinto che l’ottimale sia evitare sovrapposizioni e che ogni Comune debba caratterizzarsi su specifici settori". "E’ gratificante lavorare per chi ci tiene a tenere sempre più alta l’asticella della qualità delle proposte culturali" commenta la dirigente Alessandra Levantesi. Dal 18 ottobre, inizia la vendita degli abbonamenti: 70 euro (platea), 60 euro (galleria); biglietto singolo: 20 euro platea, 16 euro galleria, con riduzioni per over 65, studenti e soci Italia Nostra. Info: 0734893350 – 3476022024. Marisa Colibazzi