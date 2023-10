Dalla cultura all’autodifesa. Un mese di eventi al femminile contro la violenza di genere

Formazione, cultura e autodifesa, l’Amministrazione di Montegiorgio in collaborazione con le associazioni dei paese organizza una seria d’incontri al femminile. L’iniziativa denominata ‘Donne al Centro’ realizzata dal Comune di Montegiorgio con il sostegno della Commissione pari opportunità della Regione partirà oggi e si protrarrà fino alla fine di novembre, si parte oggi alle 10 presso palazzo Passari nel centro storico con il dibattito ‘Sicurezza Donna’, realizzato in collaborazione con l’Adao (Accademia di Arti Orientali), ospiti e relatori Angelo Gramazio del Ministero dell’Interno, Andrea Gramazio vice capo di polizia e la psicologa Barbara Buccelli. Il 22 ottobre e il 5 novembre sempre in collaborazione con Adao test di autodifesa con il Maestro Loris Salvalaggio. L’8 novembre alle 19 al cineteatro Manzoni aperitivo e film a tema rosa. Dall’11 al 26 novembre presso i locali di Sant’Agostino sarà allestita la mostra d’arte ‘Woman’ di Federica Toppan. Il 12 novembre a palazzo Passari alle 18 Federica Paccaferri presenta il libro ‘Il coraggio di restare’. Il 25 novembre alle 15,30 al chiostro di Sant’Agostino concerto del coro femminile ‘Bohèmiennes’ e della cantante Lara Giancarli. Il 26 novembre doppio appuntamento: alle 9 da Piane di Montegiorgio ‘Camminiamo per dire basta’ in collaborazione con Viarum e alle 17 al Teatro Alaleona serata dedicata alla donne vittima di violenza. "Questo programma è stato ideato in prospettiva del 25 novembre data internazionale contro la violenza sulle donna – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita – coinvolgendo le associazioni abbiamo messo insieme un cartellone di eventi. Bisogna tenere alta l’attenzione su una tematica che purtroppo non è lontana da noi".

Alessio Carassai