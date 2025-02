Dalla falegnameria al calcio, paese in lutto per la morte di Angelo Giandomenico

Si è spento sabato nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei suoi cari Angelo Giandomenico, ex amministratore e fra i padri fondatori della società di calcio di Francavilla d’Ete. Era tranquillamente a casa trascorrendo serenamente la sua giornata, quando Angelo Giandomenico si spento sotto il peso dei suoi 87 anni, lasciando un profondo vuoto nella comunità di Francavilla d’Ete. Tutti in paese ricordano la falegnameria di Angelo Giandomenico, che oltre che un luogo di lavoro, era per tanta gente un punto di ritrovo dove parlare dei fatti della quotidianità, politica, calcio uno di quei luoghi che esistono in tutti i borghi in cui si costruisce e si percepisce il senso di comunità sociale. Inoltre a cavallo fra gli anni 70’ e 80’ Angelo Giandomenico ha svolto il ruolo di assessore comunale sotto la guida dell’allora sindaco Dante Mazzaferro, senza contare che nel 1971 era divenuto insieme ad altri amici uno dei padre fondatori della società di calcio del paese, poi dal 1989 ha ricoperto il ruolo di dirigente-tesoriere del Francavilla Fc. Il suo spirito di comunità era una cosa contagiosa, tanto da essere stato negli anni una delle persone su cui poter contare quando in paese c’era da fare qualcosa: collaborava attivamente con la Pro Loco per la promozione delle tante iniziative, fra tutte la festa del patrono San Rocco e negli ultimi anni anche con la cerimonia di premiazione de ‘La notte dell’orgoglio Marchigiano’. Sono stati tantissimi gli amici e conoscenti che lunedì si sono radunati nella chiesa di San Pietro Apostolo per partecipare al funerale, fra cui il sindaco Nicolino Carolini con tutta l’Amministrazione che ha voluto testimoniare tutto l’affetto e la vicinanza alla famiglia: alla moglie Maria Grazia e ai figli Angela e Roberto. Le sue spoglie sono state poi trasferite nel cimitero comunale per l’ultimo saluto.

a.c.