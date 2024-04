Dalla finanza mondiale ai risparmi delle famiglie

Si terrà domani a Smerillo con inizio alle 17 nella sala degli artisti del piccolo e suggestivo borgo montano, il convegno dal titolo "Di chi è la moneta? Il ruolo della finanza mondiale e delle banche in Italia". Ospite e relatore della serata Francesco Cianciarelli (in foto), docente di storia della moneta all’Università di Teramo, già assistente del professore Giacinto Auriti, che sarà protagonista dell’interessante dibattito che sarà affrontato.

"Una riflessione sulla attuale situazione economica e sulle implicazioni che la legano all’Alta Finanza – spiega Cinciarelli - con uno sguardo a 360 gradi sui piccoli e grandi problemi che i cittadini devono affrontare nel quotidiano, fino ad un’indagine su alcune tematiche scottanti, quali il controllo delle banche, delle multinazionali e del fixing dell’oro". All’incontro interverrà anche l’onorevole Serafino Pulcini, e sarà moderato da Guido Mastrosani.

L’incontro sarà utile a maturare una conoscenza allargata delle dinamiche monetarie a livello nazionale ed europeo, ma anche a capire in concreto quali influssi avranno nella vita delle famiglie anche nel nostro territorio e per i risparmiatori. In fondo, lavoro ed economia sono legate.

a.c.