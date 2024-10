Dalla Giunta alla Sgds: illuminazione da rifare

"Servizi di miglioramento ed efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale – indirizzi" Questa la denominazione dell’argomento all’ordine del giorno della giunta municipale riunitasi lo scorso 4 ottobre. Nessuna concreta decisione è stata assunta comunque è già importante che i pubblici amministratori incomincino a parlarne. Probabilmente sotto la spinta delle proteste della gente che è stufa di vivere in una città scarsamente illuminata, quindi buia e in cui i black out sono all’ordine del giorno. Questo perché gli impianti sono vecchi e fatiscenti, per cui necessitano di un intervento di riqualificazione.

La giunta ha dato atto che la società a totale capitale pubblico Sgds multiservizi ha proposto una gestione del servizio di miglioramento ed efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di proprietà comunale in house e trasmesso una proposta di affidamento dei servizi successivamente all’acquisizione di un progetto di affidabilità tecnico ed economico (fte). Questo premesso la giunta ha deliberato di formulare alla società Sgds Multiservizi l’indirizzo di munirsi di un adeguato progetto di Fte del servizio di miglioramento ed efficientamento energetico gestione e manutenzione degli impianti al fine di verificare la fattibilità di una gestione in house.