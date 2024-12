Dalla musica al teatro, tutte le iniziative

Tra le numerose iniziative che animano i giorni del Natale, a Porto Sant’Elpidio, quello del 26 dicembre con il concerto con la Corale polifonica Città di Porto Sant’Elpidio è un appuntamento che quest’anno, è alla 21a edizione. Il Concerto di Natale si svolgerà alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù al quartiere Faleriense (ore 21.15) e come sempre partecipa il coro dei bambini Le voci dell’Unisono, diretto da Laura Pennesi. La corale sarà accompagnata da Laura Pennesi (viola), Silvia Talamonti (chitarra), Alfredo Laviano e Luca Scagnetti (percussioni), Giulio Chiarini (pianoforte).

Sempre il 26 dicembre ma a Sant’Elpidio a Mare, (ore 17, sala ritratti del Comune, ingresso libero) l’Accademia Organistica Elpidiense organizza ‘Accordi di Natale’, concerto di chitarra con il Maestro Luca Romanelli che proporrà brani che presto saranno incisi in Cd in Spagna. Al termine, visita guidata alla quadreria allestita nella sala consiliare.

Sempre a Sant’Elpidio a Mare, all’auditorium ‘Gusti’ (ore 21,15) dal 27 al 30 dicembre e, in replica il 3 e 4 gennaio, ‘La gente mormorano’ regalo del Natale 2024 di Lagrù e Piero Massimo Macchini. Lo spettacolo prende le mosse dall’omonimo libro di Macchini con la regia di Gabriele Gravetti, e le scenografie di Giacomo Pompei. Macchini parte dal concetto di ‘chiacchiera’ e ‘chiacchiericcio’ e, attraversando tanti argomenti di attualità, ragiona sul concetto di cattiveria e su quella comicità cattiva che oggi è tanto di moda ma che, per Macchini, nel mondo attuale, non aiuta di certo.