Dalla musica alla poesia, la storia del Maestro Rossano Corradetti

La passione per l’arte è qualcosa che non esaurisce in un solo stile, capita quindi che spesso si compenetrino passando dalla musica alla poesia. Questa è la storia del maestro Rossano Corradetti, originario di Montottone e residente a Fermo, che dopo aver speso la sua vita seguendo la musica, abbia deciso di seguire con un certo successo il mondo della poesia.

Il maestro Rossano Corradetti ha studiato musicalmente al Collegio internazionale di musica del Foro italico istituto dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma, formandosi sotto la guida di maestri come Neldo Lodi e Rosario Lacerenza; ha collaborato come strumentista nell’orchestra Sinfonica della Rai di Roma sotto la direzione di grandi direttori d’orchestra, conoscendo e collaborando anche con grandi personaggi come il direttore Herbert Von Karajan; con Pippo Baudo in ‘Domenica In’; Fabrizio Frizzi in ‘Il Barattolo’; Nanni Loi in ‘Tutti Insieme’ e Renzo Arbore in ‘L’Altra Domenica’ per citarne alcuni.

Inoltre nel corso della sua carriera ha scritto musiche per film fino ad arrivare a lavorare come docente presso i conservatori ‘Pergolesi’ di Fermo e ‘Rossini’ di Pesaro. Negli ultimi anni però ha deciso di trasportare questa sua passione dalle note alle parole, realizzando testi di poesia raccolti ‘Indivenire’, che ha già raccolto premi in diversi concorsi nazionali, fra questi l’invito alla 31° edizione del premio nazionale di poesia inedita ‘Ossi di Seppia’ che si svolgerà nel comune di Taggia (Imperia) il prossimo marzo.

"Trovo molta affinità tra la poesia e la musica – commenta Rossano Corradetti -. La melodia e la musicalità delle parole ti coinvolgono. Ti insegnano ad ascoltare, ad aprirti al mondo. Sono arti che vengono da lontano e per un certo periodo hanno camminato insieme e hanno affinato la mente, l’anima e il cuore degli uomini". A.C.