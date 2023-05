Dalla musica dance al pop e soul Alexia e la sua band in concerto

La cantante Alexia sarà di scena nel teatro comunale di Porto San Giorgio alle ore 21,30 di mercoledì, 17 maggio, con Alberto De Rossi chitarre, Pasquale Cosco basso, tastiere e programmazione Fabio Zacco, batteria Alessandro Piovan. Alexia pseudonimo di Alessia Aquilan, è una cantautrice compositrice italiana. Considerata una regina della musica dance internazionale degli anni 90, dalla voce potente e grintosa, ha esordito nel filone eurodance in lingua inglese, con il brano in collaborazione con Ice MC, Think About the Way. Grazie a singoli come Summer Is Crazy, Uh la la la, The Music I Like, Happy e Goodbye, ha collezionato una serie di successi discografici, dominando le classifiche d’Europa. All’inizio del nuovo millennio, si è riproposta come artista pop e soul in lingua italiana, svolta stilistica significativa che l’ha consolidata nel panorama musicale. Nella sua carriera ha venduto oltre 6 milioni di dischi e ottenuto 10 singoli top ten, di cui 4 al numero uno. Ha partecipato a nove edizioni del Festivalbar e a quattro del Festival di Sanremo, che ha vinto nel 2003 con il brano Per dire di no.