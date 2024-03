Dalla Nintendo Switch a pneumatici e ricariche: la truffa corre online

Purtroppo negli ultimi mesi l’entroterra Fermano è stato flagellato da numerose denunce per truffa, che hanno colpito indistintamente i residenti di varie fasce di età. Grazie all’impegno e alle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Montegiorgio, sono state denunciate tre persone. Gli episodi registrati negli ultimi giorni, hanno creato disagi alle persone vittime del raggiro, senza considerate il danno economico. Il primo caso riguarda un 37enne con precedenti e disoccupato originario di Napoli, che, fingendosi venditore di una console da gioco ‘Nintendo Switch’ usata, ha indotto una donna di Monte San Pietrangeli a versargli 120 euro su una carta prepagata ‘Mooney’ a lui riconducibile, ma una volta avvenuta la transazione l’uomo si è reso irreperibile. Nel secondo episodio, un laziale di 32 anni, pregiudicato e senza occupazione, è stato denunciato per aver truffato la titolare di un bar di Magliano di Tenna. Con uno stratagemma di un errato bonifico, il malfattore è riuscito a farsi accreditare su una carta prepagata ‘Mooney’ una ricarica di 1000 euro, senza però pagare il bonifico. Anche questa volta una volta effettuata la transazione il malfattore è sparito. A chiudere la serie un uomo di 45 anni da Bergamo, denunciato per aver truffato una donna di 38 anni di Falerone, convincendola ad accreditare 500 euro su una carta prepagata, con il pretesto di vendere online due pneumatici mai inviati alla parte lesa. Questi episodi sottolineano l’importanza di adottare un approccio cauto e informato nelle transazioni online. Da anni, l’Arma dei carabinieri mette a disposizione sul proprio sito istituzionale una serie di suggerimenti utili per prevenire le truffe, ricordando ai cittadini di verificare sempre l’affidabilità degli interlocutori in rete e di evitare pagamenti anticipati a sconosciuti. L’Arma ribadisce inoltre il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di truffa e invita la popolazione a segnalare prontamente qualsiasi attività sospetta, contribuendo così alla sicurezza della comunità. a.c.