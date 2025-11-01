Dalla parte dei fragili. Inaugura una nuova casa per mamme e minori

Un cambiamento importante, per una casa sempre più accogliente. Mercoledì alle 10.30, verrà inaugurata la nuova sede della Comunità per minori Sant’Anna (Associazione Mondo Minore), all’interno del complesso Sagrini di Fermo. L’associazione, espressione della Comunità di Capodarco, dal 2010 ad oggi, ha accolto 89 minori e 32 mamme in situazioni di emergenza. Inoltre, la struttura accoglie anche donne vittime di violenza, nei casi di Codice Rosso, offrendo loro un ambiente sicuro e un supporto adeguato.

"Sant’Anna nasce nel quartiere Santa Petronilla – racconta la coordinatrice Lucia Censi –. La sede storica si trovava proprio in via Giammarco 41. Nel corso degli anni, l’orientamento delle attività di accoglienza si è evoluto. Originariamente la Comunità si occupava di accoglienza a medio-lungo termine di bambini e ragazzi fino ai 14 anni e di madri in difficoltà. Tuttavia, negli ultimi anni, i bisogni del territorio hanno richiesto di concentrare l’impegno verso il supporto a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, con l’obiettivo di favorire la creazione di autonomie personali e accompagnare i giovani verso l’indipendenza. Ci configuriamo come una realtà di sostegno – specifica Censi –, che si è adattata, nel tempo, alle esigenze dei propri ospiti, puntando sempre più alla promozione dell’autonomia con attenzione alle emergenze e alle situazioni di vulnerabilità. Il trasferimento in questa nuova sede rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dell’accoglienza".

La Comunità ha accolto nel tempo situazioni sempre più complesse: dai bambini maltrattati in famiglia, agli adolescenti coinvolti in attività di spaccio, uso di sostanze stupefacenti con alle spalle già problemi con la giustizia. La maggior parte ha subito abusi sessuali e psicologici reiterati. Aumentano gli ingressi di minori, tra i 12 e 14 anni, in isolamento sociale e ragazzi/ragazze in crisi di identità sessuale e/o disturbi della personalità. "Chi sceglie di lavorare con gli adolescenti deve essere un magico inventore, adottare strategie diverse, riconoscendo la complessità delle storie e delle esperienze", conclude Censi.

Nelle Marche gli accolti nelle varie strutture risultano 625 (al 2023). Conclude don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, che invita tutti ad essere presenti al nuovo inizio: "Siamo impegnati per dare loro speranza, affinché diventando adulti possano essere felici".