Dalla pigiatura dell’uva alla cantina. Alla scoperta dei segreti del vino

Una giornata per scoprire il rito della pigiatura, per assaggiare il vino e conoscere ben 13 cantine del territorio. È il format di Di uva in vino, la manifestazione che domenica riempirà di gusto e di sapori piazza del Popolo. "Si chiude la festa della birra e si apre quella del vino, spiega il vicesindaco Mauro Torresi, insieme con l’associazione sommelier delle Marche, la Pro Loco e il Gruppo Ortensia. La bella novità di quest’anno è l’ingresso nel progetto della contrada San Martino per la Cavalcata e la collaborazione con Sant’Elpidio a Mare e l’associazione Arte in vino del presidente Calvigioni". Collaborazioni che hanno portato alla straordinaria collaborazione di ben 13 cantine appunto, sparse in tutto il territorio provinciale, la festa di domenica sarà vissuta proprio come si faceva una volta, tra momenti di intrattenimento per bambini e la classica pigiatura, a lavorarci la consigliera comunale Paola Gaggia che è una delle più strette collaboratrici di Torresi. La firma della parte più folklorica è quella di Ortensia, 50 anni di storia, la guida sicura è di Mario Borroni che spiega: "Dalle 17 ci saremo noi con gli stornelli e la pigiatura in diretta, nel grande tino pieno di uva, proprio come si faceva una volta. Siamo molto felici di questa bella amicizia con Fermo". Marino Calvigino da Porto Sant’Elpidio porta l’esperienza nel campo del vino, con manifestazioni come Enosphia e Artevinando, a Fermo arriva per promuovere, tutti insieme, il territorio e la straordinaria cultura enologica che qui c’è. Per l’Ais è Barbara Paglialunga a spiega che ci saranno tre degustazioni guidate, gratuite e da prenotare, per 30 persone a turno. Le cantine saranno presenti alle 12, alle 16 e alle 18, per consigli, risposte a curiosità, per abbinamenti e sapori di condividere: "Faremo conoscere tutti vini del territorio, da quelli frizzanti ai rosati, passando per bianchi e rossi, ci saranno cinque annate del Telusiano, del Rio Maggio di Montegranaro". Con 12 euro si prendono cinque ticket per degustare i vini, con un bicchiere griffato in omaggio, in collaborazione con Talamonti. Insieme pane e olio, la semplicità che paga sempre. Chi vuole solo un calice paga 4 euro, la degustazione con il piatto aperitivo la propone la contrada San Martino, proprio sotto piazza del Popolo, con Maria Vittoria Ortenzi che spiega come si potrà anche avere un piatto vegetariano e vegano a 5 euro". Coinvolti tutti i locali di piazza che prepareranno offerte e momenti speciali, per un giorno di festa dentro un autunno caldo, da celebrare con un buon bicchiere di vino.

Angelica Malvatani