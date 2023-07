Dalla Regione Calabria all’Ast di Fermo Gentili: "Qui siamo messi bene"

Gira da anni l’Italia Gilberto Gentili, un medico prima che un manager. Prima di arrivare a Fermo come nuovo direttore dell’Ast, ha rimesso in piedi il bilancio dell’azienda sanitaria di Alessandria, è stato commissario per la Regione Calabria, a Crotone, e pure durante il Covid. E poi, a Perugia, a gestire il tempo delicato dopo lo scandalo dei concorsi universitari. Difficile che un uomo così si metta paura di gestire la sanità fermana, in poche settimane ha già messo a fuoco prospettive e criticità e si è fatto un’idea piuttosto chiara: "Qui ho trovato una situazione positiva per quanto riguarda i ruoli apicali per gli amministrativi, stiamo messi bene anche come primari, quasi tutti di ruolo". La prima notizia la lega al Pronto Soccorso di Fermo, da sei mesi con un primario facente funzioni dopo il trasferimento di Alessandro Valentino a San Marino: "Dovevamo aspettare che terminasse il periodo di aspettativa che Valentino ha chiesto, a questo punto pare chiaro che non ha intenzione di tornare da noi, dunque, avviamo la procedura di concorso per il nuovo primario. Sappiamo che l’emergenza è un punto dolente non solo della nostra sanità ma di tutta Italia, risolviamo grazie alle cooperative che svolgono un ruolo importante ma è chiaro che avere medici in servizio, fissi, crea un altro tipo di ambiente e di collaborazione tra professionisti".

Un problema nazionale che secondo Gentili si può risolvere solo rivalutando il ruolo dei medici dell’emergenza dal punto di vista economico: "Non è vero che tutto possa essere uguale, in termini di stipendio, quando l’impegno è diverso. Noi vedremo di far fronte alla situazione con un sistema di incentivi da concordare con i sindacati sulla base di progetti specifici". Ad oggi i conti sono in equilibrio, spiega Gentili, anche se i fondi non sono stati ancora del tutto ripartiti dalla Regione tra le aziende sanitarie: "A Fermo abbiamo una specificità grande, sorride Gentili, dobbiamo gestire l’apertura di due nuovi ospedali, quello di Amandola sarà pronto a breve, dopo il periodo dei collaudi potremo cominciare il trasloco e io penso che ragionevolmente si possa parlare dei primi sei mesi del 2024. Per quello di Fermo penso al 2026, compatibilmente con un trasloco di quel tipo che non può in alcun modo interrompere il servizio offerto all’utenza".

Un ufficio tecnico molto efficiente che sta conquistando fondi Pnrr per le strutture periferiche, l’ultimo progetto in ordine di tempo è per Montegranaro, mentre Montegiorgio sta già lavorando su un appalto di tre milioni di euro: "E’ chiaro che il nuovo ospedale di Fermo ci offrirà spazi e possibilità, oggi le nostre sale operatorie devono coprire le esigenze di ginecologia, urologia, chirurgia ovviamente, ortopedia, la gastroenterologia a volte, dunque è normale che ci possano essere intasamenti. Lo stesso vale per la cardiologia dove si sta facendo un lavoro importante con quattro soli cardiologi capaci di coprire il nuovo servizio di emodinamica. Dobbiamo potenziare la convenzione che abbiamo con l’emodinamista Gabrielli".

"Mancano gli specialisti, purtroppo, molti se ne vanno all’estero, mancano gli infermieri che calano anche nelle facoltà universitarie, non è una congiuntura semplice". A breve arriveranno le nomine del direttore sanitario e di quello amministrativo: "Intanto abbiamo validissimi professionisti a fare le funzioni di direttori, entro l’estate arriveremo alle nomine perché siamo in trattative ma sono veramente tranquillo. Vivo a Fossombrone ma alloggio a Fermo tutta la settimana perché voglio vivere questa realtà davvero da vicino. Mi piace lavorare nel sistema sanitario pubblico, penso che si possa ancora dare risposte di qualità alle persone, mettendoci anche cuore e pensieri. Per questo riporteremo l’ufficio relazioni con il pubblico all’interno dell’ospedale, vicini a chi ha bisogno".

Angelica Malvatani