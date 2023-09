Dalla Repubblica Ceca in città. Gemellaggio sempre più forte

Centinaia di turisti dalla Repubblica Ceca, Vesprini: ’Con Nynburk un gemellaggio attivo e proficuo’. Il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua hanno salutato un numeroso gruppo di studenti e turisti provenienti dalla Repubblica Ceca. Sul lungomare sono stati allestiti quattro campi da beach volley per permettere le attività nel corso delle prossime settimane: "Sono previsti ancora centinaia di nuovi arrivi da Nymburk e dai centri limitrofi – dice Vesprini –. Questi flussi turistici, in alta e bassa stagione, vanno avanti da anni, da quando è stato sigillato il gemellaggio con la città della Boemia centrale. Intendiamo ringraziare i titolari dello chalet Tucano’s per aver collaborato alla realizzazione degli spazi sportivi e l’impegno di Pavel Mares nell’accoglienza e nei rapporti con il proprio paese. I rapporti con la Repubblica Ceca nacquero anche grazie alla lungimiranza del compianto Felice Chiesa".