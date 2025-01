"Dalla scuola al lavoro. Due anni di sacrifici"

E’ stata un’esperienza formativa positiva quella concessa due anni fa a studenti dell’indirizzo Enogastronomia (delle sedi di Sant’Elpidio a Mare e di Porto Sant’Elpidio) dell’Urbani, che ha permesso loro di entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro, a 16 anni, con un contratto di apprendistato di primo livello che dava loro diritto a una retribuzione e al versamento di contributi. "Due di questi studenti, Emi Ago (19 anni, di Porto Sant’Elpidio) e Cristian Lavini Biagiola (20 anni, di Monte San Giusto) sono arrivati alla fine di un percorso che li ha visti portare avanti, in contemporanea, l’attività lavorativa in azienda e lo studio, mostrando una determinazione e una passione encomiabili – ha affermato con orgoglio la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi -, hanno conseguito il diploma e maturato il diritto di vedersi stipulare un contratto a tempo indeterminato di apprendistato di secondo livello".

Gli altri due studenti selezionati per questo stesso percorso, hanno dovuto interromperlo per motivi del tutto slegati dalla bella opportunità che era stata offerta loro, per cui hanno continuato il percorso scolastico con ottimi risultati. Erano 1041 le ore che dovevano frequentare e questi ragazzi hanno scelto di dividerle al 50% tra azienda e scuola. Sorridono, orgogliosi per essere riusciti a conciliare studio e lavoro "in due anni pieni di sacrifici – raccontano Emi e Cristian – in cui non è stato affatto facile portare avanti scuola e lavoro ma, oggi, possiamo dire che ne valeva la pena. Terminata la scuola, conseguito il diploma, abbiamo già un posto di lavoro. Ed è stato utile mettere subito in pratica quello che apprendevamo a scuola".

Altrettanto grande la soddisfazione del bar Lady Oscar di Porto Sant’Elpidio che ha assunto Emi, e del ristorante ‘Signore te ne ringrazi’ di Macerata che ha assunto Cristian (per il servizio di sala).

"Questo è un successo di tutti: degli alunni, dei docenti tutor, Annamaria Riccioni, Barbara Gasparrini, Ereica Magnante e Pierpaolo Piermarini, che si sono lanciati in una nuova sfida che poche scuole in Italia fanno perché è molto faticosa. Occorre riformulare il programma, in stretto coordinamento tra tutor aziendale e scolastico per portare avanti un piano formativo individuale. Ma ci fa piacere aver contribuito a realizzare un sogno di chi voleva incontrare il mondo del lavoro". E, visto l’ottimo riscontro di questa prima esperienza, all’Urbani si stanno preparando a riproporla.

Marisa Colibazzi