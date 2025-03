Dalla Thailandia a Falerone: "I nostri borghi sono simili"

"Ci sono molte analogie fra questi borghi e quelli del mio paese su cui poter lavorare". Sono le parole di sua eccellenza Dispanadda Diskul, membro della famiglia reale thailandese che ieri ha visitato ufficialmente Falerone. Si tratta di un progetto nato la scorsa estate grazie alla collaborazione fra Amministrazione, Comunità di Patrimonio di Falerone e l’Università Politecnica delle Marche, che ha portato a concretizzare un piano di collaborazione fra Falerone e la Thailandia. Il principe Dispanadda Diskul, è arrivato alle 9,30 accompagnato dal suo staff, presenti anche il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, il sindaco Armando Altini con la sua Giunta, il comandante della Compagnia dei carabinieri il maggiore Massimo Canale, alcuni sindaci e amministratori del territorio, il corpo bandistico Città di Falerone con le sue majorette, e molti cittadini. La mattinata è iniziata con l’esecuzione dei due inni nazionali, poi una prima visita con degustazione dei prodotti tipici e artigianali del territorio appositamente allestiti per quest’occasione. E’ seguito un convegno a tema in cui si è parlato del progetto di collaborazione fra Falerone e la Thailandia, che potrebbe portare anche alla nascita di un gemellaggio. "In passato anche il nostro entroterra è stato colpito dal sisma – commenta Dispanadda Diskul – condizioni che hanno portato alla perdita di economia e della popolazione. Ci sono tante analogia con questi borghi su cui poter intavolare un programma di rilancio". La mattinata si è conclusa con una vista del centro storico di Falerone, dove sono ancora visibili le ferite del sisma, e sono stati toccati anche dei punti panoramici. Dopo una pausa pranzo, la visita dell’illustre ospite è proseguita nel primo pomeriggio nel parco di San Paolino e nell’area archeologico ‘Falerio Picenus’ con particolare riferimento al Teatro Romano.

Alessio Carassai