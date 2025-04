Dall’atletica al nuoto fino alla ginnastica: lo sport invade la città

Con l’avvio della primavera al via a Fermo anche il ricco programma di sport con tanti eventi e competizioni che da aprile fino a luglio costelleranno un importante calendario realizzato con la collaborazione di società e associazioni sportive della città. Saranno una decina, in particolare, le manifestazioni di maggiori richiamo, di caratura nazionale, e non solo, che si svolgeranno in città e che vedranno la partecipazione di migliaia di atleti, provenienti dall’Italia e dall’estero, di varie discipline, accompagnati da staff, dirigenti, famiglie: solo per fare alcuni esempi, si va dall’atletica al biliardo, dal beach volley al nuoto, dalla ginnastica artistica al calcio, dal salto con l’asta fino al basket. Un programma ricco e variegato che vale anche come vetrina di qualità per Fermo, come sottolinea l’assessore allo sport: "Un calendario di eventi di caratura nazionale e internazionale che attesta ancora una volta la vocazione sportiva di Fermo, che annovera centinaia fra associazioni e società sportive che, oltre a fare attività agonistica ed educare allo sport ogni giorno con allenamenti e preparazioni numerosi giovani, organizzano anche manifestazioni ed eventi nell’ottica della destagionalizzazione, in grado di richiamare il grande pubblico anche da fuori regione e dall’estero, favorendo anche la promozione e la conoscenza della nostra città: per questo ringrazio per la collaborazione la collega assessore al turismo Annalisa Cerretani per il lavoro che porta avanti in questa direzione". A pagare, aggiunge l’assessore, è il lavoro sull’impiantistica portato avanti con costanza, sul tema dei finanziamenti, solo per fare un esempio, nei giorni scorsi la notizia dell’aggiudicazione da parte del Comune Fermo, quarto a livello nazionale, di un bando Anci di 300 mila euro per una gestione "sociale" con sostegno alle fasce fragili di nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione sulla costa nord per diverse discipline. Il calendario si aprirà già domenica prossima con il tradizionale appuntamento con il meeting Città di Fermo di atletica leggera, gara per categorie Promozionale e Assoluta, organizzato dalla Saf (Sport Atletica Fermo), alla pista comunale nel polo sportivo di via Leti, con il patrocinio di Comune di Fermo e Federazione Italiana Atletica Leggera - Comitato Regionale Marche. Il 22 aprile arriva il campionato italiano di biliardo, il 25 aprile il campionato nazionale di beach volley, il giorno dopo si apre la scuola di beach volley con atleti della Repubblica Ceca e di Israele. E ancora, dal 25 aprile il campionato nazionale di ginnastica artistica, il 4 maggio: trofeo nazionale di nuoto "Ripartiamo", a giugno il torneo nazionale di calcio giovanile del Fermano cat. esordienti; il 21 giugno: gara di salto con l’asta on the beach, a luglio Torneo Internazionale di Basket, a metà luglio: atletica specialità velocità con Fidal, evento riservato ai bambini in Piazza del Popolo.