Dall’atletica alla ginnastica Canoni delle società e contributi

Le società sportive che utilizzano gli impianti comunali sono tenute a versare un canone e, allo stesso tempo ricevono un contributo dall’Amministrazione comunale per le spese di gestione.

Di seguito riportiamo i canoni versati dalle varie società al Comune relativamente al IV trimestre 2022, con accanto il contributo ricevuto; per la palestra Sottotribuna l’atletica sangiorgese, che la gestisce ha versato 1.037 euro e ricevuto dal Comune un contributo di 2.562 euro; per il bocciodromo la bocciofila ha pagato 366,30 euro e ricevuto 2.287,19; per il campo sportivo ’Pelloni’ di via Marche la Polisportiva Mandolesi che lo ha in gestione ha pagato 762,50 euro e ottenuto il contributo di 2.287,19 euro; per l’impianto Ala Azzura la stessa Polisportiva Mandolesi ha versato 1.274,90 euro e ricevuti 762,50; per la palestra Baldassari la ginnastica Nardi Juventus ha pagato 2.970,48 e avuto il contributo di 5.612 euro; la Virtus Basket paga 2.806,50 e riceve 600,85; il circolo tennis ha versato 2.657,31 e ricevuto 11.264,72 euro; per la concessione del campo sportivo nuovo di via D’Annunzio L’elite Sangiorgese ha versato 2.806,50 e ricevuto 8.845. Da ultimo 2.500 euro sono andati al circolo ricreativo don Bosco.