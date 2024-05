Dalle bocce al cucito. Il circolo Castiglionese e le attività per tutti nonostante i vandali

In principio era un circolo legato alla bocciofila, si veniva qui, proprio all’inizio della Castiglionese per giocare a bocce, litigare in amicizia, fare una partita a carte. Oggi il circolo Bocciofila Castiglionese cambia pelle senza perdere il suo valore di socialità, di incontro, di un quartiere, quello intorno allo stadio, che si apre e esce di casa per vivere momenti di comunità. Il nuovo direttivo vede nella veste di presidente Erica Monaldi, nel direttivo anche Andrea Pasquini, Stefano Fontanarossa, Massimiliano Sansolini e Elisa Bastarelli, lo scorso sabato pomeriggio il primo evento all’aperto per inaugurare la bella stagione. Ospite il sindaco Paolo Calcinaro, in tanti si sono ritrovati accanto al campo da basket, per un aperitivo a base di salumi e fava: "Per noi è l’occasione per tornare ad aprirci – racconta Erica –, il circolo è uno spazio che vuole offrire occasioni di incontro, abbiamo corsi e feste, eventi e appuntamenti che si svolgono durante tutto l’anno. Oggi sono tornati in tanti, c’è chi ci ha ringraziato perché finalmente ha ritrovato la voglia di uscire di casa, dopo le chiusure per il Covid e le tante difficoltà di questi anni".

Il circolo ha da poco concluso il corso di cucito ma ci sono state aperture praticamente tutti i pomeriggi, grazie all’impegno dei soci Florindo e Catia: "Con l’aiuto di tutti abbiamo messo a posto l’aiuola, vorremmo sistemare per bene la struttura, con l’aiuto del comune, e il casotto che potrebbe diventare una rimessa per i forzuti della Cavalcata dell’Assunta che qui si allenano per il tiro alla fune. D’estate questo deve diventare il giardino di tutti, un luogo che si illumina e tiene lontani i malintenzionati". Vandali e ladri non mancano, sono già due volte che viene rubato uno dei due canestri, un cestino è stato danneggiato e è capitato pure che sparisse una panchina di ghisa: "L’attività dei circoli consente di tenere anche questi angoli sotto controllo – spiega il sindaco Calcinaro – noi siamo al loro fianco per come possiamo, per sostenere l’importante lavoro di socializzazione nei quartieri".

a.m.