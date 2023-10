Dalle collane ai cellulari: raffica di furti

Dieci persone denunciate e una in manette. E’ questo il bilancio della serrata attività dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. A Porto San Giorgio i militari dell’Arma del posto hanno denunciato una 28enne responsabile del furto di una collana con ciondolo in oro giallo e della somma di 585 euro, perpetrato, a danni di un uomo con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio. A Porto Sant’Elpidio i militari hanno poi deferito un 60enne ritenuto responsabile del furto di alcune bottiglie di liquori, del valore di circa 70 euro, all’interno del supermercato Spazio Conad. I carabinieri hanno denunciato un 40enne di Montegranaro accusato di aver asportato benzina da un’auto parcheggiata lungo la strada. L’impegno dei carabinieri ha inoltre consentito di deferire due donne nomadi, di 48 e 28 anni, accusate di furto aggravato. Le indagini, condotte in seguito a un sopralluogo presso la gioielleria Concettoni, hanno permesso di identificare le due ladre come le responsabili del furto di oggetti in oro dal valore di circa 20.000 euro, furto con destrezza commesso nel mese di agosto. A Montegiorgio i carabinieri hanno denunciato una romena di 30 anni per aver asportato prodotti alimentari e per la cura della persona dal supermercato Maxi Coa. I carabinieri di Fermo hanno deferito all’autorità giudiziaria un cittadino algerino di 37 anni per il furto di un telefono cellulare, lasciato incustodito su un muretto vicino alla fermata dell’autobus di via XX Giugno. A Petritoli hanno denunciato 34enne del posto identificato come l’autore del furto di 15 gratta e vinci del valore di 20 euro ciascuno,all’interno di una tabaccheria. A Porto Sant’Elpidio i carabinieri hanno deferito una napoletana di 54 anni per aver rubato un cellulare da un negozio di telefonia dopo un alterco con la proprietaria. Hhanno anche denunciato un algerino per il furto di un monopattino elettrico vicino al Coal in via Canada.