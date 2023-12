Dalle tombole ai concerti. Ecco che fare a Capodanno

Il Capodanno è ormai alle porte e la città di Porto Sant’Elpidio è pronta a salutare il 2023 con numerosi eventi ed iniziative. Questa sera alle ore 21.00 al centro sociale di Cretarola si terrà la tombolata di fine anno, accompagnata da una gara di dolci tradizionali, a cura dell’associazione di quartiere. Il momento clou sarà alla Faleriense, domani sera, sabato 30 dicembre, dalle 19.30 fino a tarda notte con la serata "Aspettando Capodanno", organizzata dall’associazione Quartiere Faleriense in collaborazione con Isolani Eventi e con Gioventù Elpidiense, che si occuperà degli stand gastronomici e dello street food: in piazza F.lli Cervi si ballerà e si canterà sulle note anni ’90 di Corona, Ice Mc e Neja con l’anteprima nazionale dello spettacolo dei "90 Mania Premium". Una sorta di bis dopo il grande successo di "Aspettando la Notte + Rosa", evento estivo che riempì la piazza spostando tutti i riflettori sul quartiere più popoloso della città. Domenica 31 presso il "Villaggio del Natale" in piazza Garibaldi, tutti invitati allo scambio di auguri con l’amministrazione comunale, si festeggerà dalle ore 12.00 la chiusura del 2023 con il brindisi di San Silvestro, occasione per augurarsi un felice anno nuovo con tutti coloro che vorranno essere presenti. Domenica e Lunedì aperto su prenotazione il presepe tradizionale in ricordo di Angelo Medaglia, situato nella sala accanto alla Chiesa SS. Annunziata, mentre scadrà proprio il giorno di capodanno il contest "Un selfie sotto al vischio": per partecipare basta fotografarsi sotto al vischio in piazza Garibaldi e inviare la foto entro il 1° Gennaio alla pagina Facebook "Natale a Porto Sant’Elpidio". Dal giorno successivo tutte le foto verranno condivise nella pagina fino al 6 gennaio, e quella con più like permetterà ai vincitori di ottenere una cena per due offerta da "Controluce Pizzeria". La pista di pattinaggio resterà aperta nel weekend dalle ore 10.00 alle 12.30 e poi dalle 16.00 fino a mezzanotte, per regalare a tutti la possibilità di pattinare in compagnia in attesa del 2024. Tradizione, musica, convivialità: non mancherà nulla a Porto Sant’Elpidio in questo ultimo weekend per poi addentrarsi nella settimana di festa che culminerà con l’epifania, per cui sono previste altre iniziative a tema adatte a tutte le età e che coinvolgeranno ancora una volta tutti i quartieri e tutte le parrocchie. Ora non resta che sperare in un meteo ancora benevolo che incoraggi ad uscire e approfittare di tutte queste festose occasioni.

Nadir Tomassetti