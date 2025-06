Dall’economia al risparmio ’La Banca per i giovani’

Raccontare il mondo dell’economia ai ragazzi, per far capire loro il valore del risparmio e l’importanza di avere una banca legata al territorio. ’La Banca per i giovani’ è il progetto della Cassa di Risparmio di Fermo pensato per coinvolgere e avvicinare il mondo dei giovani e della scuola verso le tematiche economiche. Tra le diverse iniziative che fanno parte della proposta, ci sono Carifermo incontra la scuola, Crea il logo, Oggi vado in Banca. Grazie a Carifermo incontra la scuola, in questo anno scolastico, si sono svolti 18 incontri, coinvolgendo circa 300 studenti di 25 classi di 5 Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Fermo. "L’iniziativa è stata pensata per favorire l’apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze finanziarie, nel più ampio quadro delle strategie di inclusione e sostenibilità economica e sociale, spiega il direttore generale Ermanno Traini, Grazie ai diversi momenti gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere anche temi di interesse quotidiano come la sicurezza informatica e le truffe o la possibilità di scegliere tra diversi sistemi di pagamento in base alle proprie esigenze".

Sono stati invece 1131 alunni provenienti da 67 classi delle Scuole Primarie delle Regioni Marche e Abruzzo che hanno partecipato a Primo Risparmio Carifermo. Crea il logo!, per realizzare un logo sul tema del risparmio. Infine Oggi vado in Banca, l’ultima iniziativa ideata da Carifermo. Civitanova Marche, Piane di Montegiorgio, Petritoli-Valmir, Fermo sede, Corridonia, Montefiore dell’Aso sono state le Filiali più gettonate per le visite degli alunni di 12 classi di Scuole Primarie.

"Riteniamo che uno degli obiettivi della Banca del territorio sia il suo sviluppo non solo economico ma anche culturale e sociale. In Carifermo lo facciamo anche attraverso queste iniziative dedicate ai giovani, essendo il futuro su cui poggiare fiducia e responsabilità, in un percorso di crescita delle conoscenze, fin da piccoli. Il bilancio delle attività organizzate in questo anno scolastico è in decisa crescita, a testimoniare l’interesse verso le proposte e la valenza delle iniziative. Ringraziamo le scuole per la fiducia e la collaborazione", conclude Traini.