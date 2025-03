Dall’incidente in bici al coma: "Vorrei dare coraggio ad altri"

C’è un anno di vuoto nei ricordi e nei pensieri di Andrea Properzi, la sua vita è entrata in pausa il 6 luglio 2023 quando in sella alla sua bicicletta ha avuto un terribile incidente stradale. Andrea, oggi 53 anni, è conosciuto nel fermano con il soprannome di ‘Puciu’, è sempre stato un uomo sportivo e atletico, per anni capo dei bagnini a Porto San Giorgio, poi gestore di uno chalet in montagna, barman, istruttore di palestra e amico di tutti, con l’entusiasmo di chi la vita l’ha sempre presa a morsi. Dopo oltre un mese di coma, Andrea si è svegliato con il corpo martoriato, incapace di nutrirsi da solo, in condizioni disperate. Una situazione difficilissima che però non ha spento la sua incredibile voglia di vivere: "Ho passato dei mesi al Santo Stefano di Porto Potenza Picena, non ho molti ricordi di quei mesi e invece mi ricordo fino agli ultimi dettagli della mia vita prima, di quando ero piccolo, di quando ero ragazzo. Lì però ho capito che io volevo vivere e che volevo tornare ad essere quello che ero. E oggi comincio a raccogliere i primi frutti". Com’è oggi la tua vita, come si combatte per ritrovare una normalità? Lo racconta lui stesso con la voce ritrovata e le parole che piano piano riprendono forma: "Da poco riesco a stare in piedi, anche se la carrozzina è sempre con me. Ho ripreso a nutrirmi da solo, vado in piscina due volte a settimana, in palestra due volte, quattro volte a settimana faccio riabilitazione e logopedia e poi gli esercizi a casa appena posso. Mi faccio riportare anche la bici da spinning, io voglio tornare in sella prima possibile e ce la farò".

Ci mette tutta la forza e il carattere possibile Andrea, intorno le persone care: "Su tutti mio fratello Frediano che mi segue come un angelo custode. E poi i miei genitori, mio padre è venuto a mancare pochi giorni fa, pare quasi che abbiamo aspettato di rivedermi in piedi per andarsene. E poi i miei amici, mi sono arrivati messaggi di continuo, vicinanza, solidarietà, amicizia vera. Sono molto fortunato, ho dovuto riscoprire ogni muscolo del mio corpo, ogni minima funzione ma io non mi arrendo perché la vita la voglio per intero". Che cosa ti lascia questo periodo così difficile? "Mi ha fatto capire le mie priorità, poco tempo fa i bagnini con cui lavoravo mi hanno invitato a cena, mi hanno organizzato una festa bellissima, hanno detto che ero ancora il loro capo. Ecco, ho capito che le persone care sono tesori da custodire, ognuno di loro ha partecipato alla mia rinascita, la famiglia è fondamentale, ho cercato di recuperare il rapporto anche con chi avevo perso di vista perché ogni attimo è da vivere". Quali sono oggi i tuoi obiettivi: "La prima cosa è tornare a uscire in bicicletta, la mia passione. Poi vorrei scrivere un libro sulla mia storia perché possa dare coraggio ad altri. Ci vuole tanta forza, tanta energia, coraggio e entusiasmo ma poi si può uscire anche dal momento più duro. Io vorrei dire grazie a tutti, nella mia rinascita c’è il pensiero di ogni persona che mi ha voluto bene in questi mesi dolorosi e fondamentali".

Angelica Malvatani