"Dall’Informagiovani allo Sportello Europeo, l’amministrazione sbaglia"

"L’amministrazione Ubaldi è in carica da due anni e, in questo lasso di tempo, abbiamo visto continui tagli sulle politiche giovanili quando invece, il ruolo di un’amministrazione locale deve essere anche quello di accompagnare giovani e meno giovani in un mondo che sta cambiando e che richiede competenze diverse e sempre più articolate": è la critica che i Giovani Democratici rivolgono al sindaco Endrio Ubaldi e alla sua maggioranza, tacciandoli di scarsa attenzione su queste tematiche. I Gd puntano continuano a puntare il dito contro la decisione di chiudere l’Informagiovani, "un servizio gratuito di informazione, orientamento e consulenza finalizzato a supportare i giovani negli ambiti della formazione, del lavoro e della vita sociale, inattivo ormai da oltre un anno e mezzo", ma anche sull’assenza "di servizi capaci di avvicinare la popolazione alle opportunità messe a disposizione dall’Unione Eiropea (come lo Sportello Europa) che sono presenti in realtà vicine come Macerata e Montecassiano che stanno investendo molto nella sponsorizzazione dei progetti Europei a differenza di quanto accade a Montegranaro".

"Rendere più presente e visibile l’Unione europea sul territorio è fondamentale per accostare le pmi ai progetti e alle opportunità lavorative internazionali e a quei valori comunitari imprescindibili nel 2023".

m.c.