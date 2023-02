Dallo scuolabus alle mense fino alle ludoteche Servizi che aiutano oltre duemila studenti

Fermo città accogliente. Il settore guidato dall’assessore Giampieri si occupa anche di refezione scolastica per 2 mila studenti, il servizio scuolabus per 850 ragazzi, l’asilo nido per 42 bimbi e tre ludoteche con un centinaio di ragazzi, oltre ai centri estivi per 240 giovanissimi. E ancora, Fermo città accogliente, con il progetto Sai per l’accoglienza di profughi extracomunitari nell’ambito del quale sono state ospitate 52 persone, tra cui afgani e ucraini. Sono stati tra noi anche 41 studenti per tirocini universitari ed alternanza scuola-lavoro degli istituti superiori e 36 ragazzi in servizio civile volontario. Ai servizi sociali c’è anche uno sportello, gestito da quattro assistenti sociali che nel 2022 si sono fatte carico di 350 persone, allo sportello arrivano almeno 200 utenti.