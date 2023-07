Dallo skatepark ai campi da bocce Quei lavori spot finiti nel degrado

di Angelica Malvatani

Certi problemi non li risolvi con interventi spot, con progetti a termine, con situazioni che durano il tempo di una fotografia. Lido Tre Archi è un posto in chiaroscuro, c’è il mare bello e incontaminato, ci sono strutture turistiche che ci provano, case vacanze e turisti affezionati. Poi però c’è anche tutto il brutto che non si vorrebbe mai vedere in centro città e che si preferisce tenere all’estrema periferia, la povertà che morde, una situazione sociale difficile, presenze pericolose e atteggiamenti difficili da sradicare. Ci vogliono tempo, pazienza, una cultura diversa, investimenti costanti e attenzione sempre vigile. Quello che si vede da queste parti, invece, è un atteggiamento quasi lasciato al caso, interventi anche costosi, che però lasciano il tempo che trovano, una pista da skate costata 300mila euro che per un anno, fino al 2022, è stata affidata a un’associazione, a fronte di un contributo comunale di seimila euro l’anno, e che invece da diversi mesi è all’abbandono, sepolta dalle erbacce, senza più vitalità. Sembrava partita sotto i migliori auspici, si ritrovavano qui tanti giovani del territorio, l’associazione sportiva garantiva orari, ingressi e manutenzione, ma ormai da tempo sembra tutto dimenticato. E poi c’è un campo da bocce, che pure è stato sistemato e che doveva servire a garantire socialità, che invece ha perso i suoi contorni, con l’erba che ci cresce intorno e non invita più al gioco.

Persino la fontanella, sempre nella zona nord, è all’abbandono, mentre i bagni pubblici, chiusi, perdono acqua e lasciano un piccolo stagno all’esterno. Vista così, Lido Tre Archi non incoraggia certo alla pulizia, alla legalità e alla partecipazione. Sono previsti qui altri importanti investimenti, palestre, strutture sportive, per diversi milioni di euro, ma il punto sta tutto nell’immaginare il futuro, una possibile gestione, attività che sappiano coinvolgere non solo il quartiere ma il territorio tutto, per costruire una contaminazione buona che inviti la parte cattiva a lasciare questo lido.

I residenti che amano questa zona sono esasperati, c’è chi pensa di trasferirsi altrove perché non vede cambiamenti, attenzione, vicinanza. "Pensano tutti a Lido Tre Archi solo quando c’è qualche caso di cronaca – spiega una famiglia che ha scelto di vivere qui dopo averci trascorso per anni le vacanze –, poi però restiamo soli in mezzo al degrado, non c’è continuità di progetti, non c’è un’idea che possa rendere questo posto meno periferico. Si parla solo di controlli di polizia, repressione, di contenere la delinquenza, ma se non ricostruiamo un tessuto sociale, tanto vale andarcene tutti e abbandonare al suo destino questo che è in realtà uno degli angoli più belli della città".