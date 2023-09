Dall’orrore alla rinascita. Conceria, affidati i lavori per l’ex campo di prigionia

A metà strada tra memoria e futuro, gli spazi dell’ex conceria, a Molini Girola, sono un laboratorio a cielo aperto. Tutti i lavori che dovranno essere eseguiti per il progetto di riqualificazione, denominato ‘Programma innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare’, attraverso il progetto ‘HUBitare. Villaggio dell’abitare inclusivo e sostenibile’, del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sono stati aggiudicati. Lavori per cui al Comune di Fermo, all’interno del Pnrr, è stato riconosciuto il contributo di 15 milioni di euro, più altri 3 milioni del fondo opere indifferibili.

Un campo di prigionia prima, una conceria di pellami poi che si preparano ad accogliere 32 abitazioni per anziani autosufficienti con servizi di sostegno e per giovani famiglie che lavorano in città e che qui vorranno trasferirsi, un’ampia foresteria all’ingresso, un teatro da 350 posti, un plesso per le associazioni della zona, un nuovo e moderno centro di sostegno alla disabilità, orti sociali, parco verde attrezzato, una centrale per l’autosufficienza termica degli edifici. Resteranno alcuni capannoni che dovranno proprio tramandare la memoria di quello che è stato.

Intanto Adriatica spa, proprietaria di alcune parti del complesso, avvierà a breve gli interventi di urbanizzazione, propedeutici alla viabilità di accesso alle opere finanziate con il PInQUA.

Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una zona che darà servizi alla città tutta: "Servizi utili – dice il primo cittadino – attraverso una riqualificazione importante in un’area che tanto ha rappresentato per la città".

"Questo porterà – continua il primo cittadino di Fermo – questo importante progetto con benefici per l’intera collettività, dal sociale alla cultura al verde", come hanno sempre evidenziato del resto in merito i consiglieri comunali di zona Stefano Faggio e Lucia Perticari. I due consiglieri hanno agito di concerto insieme con Nicola Pascucci che ha sempre curato il cuore storico dell’ex conceria, come un monito vivente di libertà e di bellezza contro tutte le oppressioni.