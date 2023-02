Dall’Urbani alla Francia in 42

Stage linguistico in Francia, nella città di Antibes, per 42 studenti dell’Iiss Carlo Urbani provenienti sia dall’istituto tecnico economico di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio, sia dall’istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Dal 29 gennaio al 4 febbraio i ragazzi si sono immersi nella cornice della Costa Azzurra con escursioni a Cannes, Grasse e Nizza oltre a lezioni con docenti madrelingua presso ’Le Centre International d’Antibes’, per consolidare la conoscenza della lingua francese e potenziare le competenze comunicative. Nell’intenso programma non sono mancate attività ricreative come la caccia al tesoro per le vie della città, interviste a persone del luogo, la visita al Museo Picasso e alla profumeria Fragonard. L’esperienza è stata altamente formativa oltre che da un punto di vista didattico anche a livello di crescita personale, grazie all’alloggio presso famiglie ospitanti che ha favorito una totale immersione nella cultura francese. Molto soddisfatte le docenti promotrici del progetto Loretta Lucioli, Donatella Pedonesi e Geneviève Tomassetti che hanno constatato come questo tipo di esperienze siano sempre molto stimolanti e arricchenti per gli studenti.

Nadir Tomassetti