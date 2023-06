Dami, dalla parità di genere alle organizzazioni intelligenti" Incontro a Sant'Elpidio a Mare"

‘Dalla parità di genere alle organizzazioni intelligenti’ è il titolo dell’incontro promosso dal suolificio Dami, terza azienda nelle Marche, e tra le prime in Italia, ad ottenere la prestigiosa certificazione in materia di inclusione e gender equity. L’evento in programma domani (ore 15, auditorium ‘Giusti’) rappresenta una prima iniziativa regionale su come la certificazione Unipdr 125 influenzi la competitività e la sostenibilità delle imprese. Oltre alla Dami, hanno collaborato l’Ordine degli avvocati e dei commercialisti ed esperti contabili della provincia di Fermo e hanno concesso il patrocinio il Comune e Confindustria Fermo. "Dami ha nel suo Dna una politica egualitaria ed antidiscriminatoria, già nella sua stessa leadership considerato che il board di controllo dell’azienda è all’80% femminile. Da noi – spiega Elisabetta Pieragostini, Ceo di Dami e ideatrice di questa occasione di confronto – nessuno dipende dall’altro, ma tutti sono rivolti a una proficua collaborazione collettiva. Anche per questo, ogni anno, variamo opportunità formative dimensionate sulle esigenze di ciascun collaboratore". All’incontro interverranno il sindaco Alessio Pignotti, l’assessore alle Pari Opportunità, Michela Romagnoli, Maria Teresa Berdini (presidente Cpo Ordine commercialisti), Laura Botticelli (presidente Ordine Avvocati Fermo), Fabrizio Luciani (presidente Confindustria Fermo), Maria Lina Vitturini (presidente Cpo regionale), Paola Nicolini (docente psicologia dello sviluppo all’Università di Macerata e assessore al Comune di Recanati), Daniele Lucchetti (Business Development manager Bureau Veritas Italia), Isabella Cardinali (avvocata e giornalista), Silvia Mattioli (psicologa del lavoro), Attilio Gullì (consulente del lavoro), Chiara Biondi (assessore regionale Pari Opportunità). Modera, Martina Tombolini.

m. c.