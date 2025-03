Dami e cappello con l’intelligenza artificiale

Dalla prima tappa, a Sant’Elpidio a Mare, di ‘Lineapelle on the road’ promossa in collaborazione con la sezione accessoristi di Confindustria Fermo, sono emersi interessanti opportunità che possono derivare al settore attraverso ‘intrecci tra moda e AI’. I relatori si sono soffermati sulla necessità per le imprese di fare i conti con un panorama mutato, dove il ricorso all’Intelligenza Artificiale può fare la differenza. La riprova è arrivata da Emanuele Frontoni (docente di Informatica all’Università di Macerata) che ha illustrato due progetti legati all’AI messi a punto per il suolificio Dami (di Sant’Elpidio a Mare, la cui ceo, Elisabetta Pieragostini è presidente sezione accessoristi di Confindustria Fermo) e per il distretto del cappello con ‘CappellAI’, progetto presentato con Paolo Marzialetti (presidente nazionale settore cappello e vicepresidente della federazione italiana Tessilvari). In entrambi i casi, il contributo che può dare l’AI è in termini di creatività, di raccolta ed elaborazione di dataset per la creazione di ‘cataloghi’ con centinaia di migliaia di opzioni siano esse di suole o di cappelli, dove è indispensabile l’intervento della capacità artigianale per farle diventare reali. Benedetta Giovanola (docente Filosofia Morale dall’Università di Macerata), Gianluca Ielalpi (Portfolio Advisor Wellington Management) e lo stesso Fronti si sono soffermati sulle nuove tecnologie applicate all’impresa, sui riflessi etici, normativi e tecnologici degli algoritmi, parlando del ruolo delle università per aggregare dati, di piattaforme utili a valutare se i sistemi di AI siano o meno affidabili, sulle opportunità di investimento e di ricerca di fondi pubblici, della necessità di fare impresa con politiche di distretto perché "la tecnologia può dare un futuro alla nostra vocazione artigianale".