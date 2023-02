Da.Mi presenta i primi esperimenti di suole intelligenti "Progettiamo fondi per scarpe ritagliate sui bisogni dei clienti"

In occasione di Lineapelle, la più importante mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e altro in programma a Milano dal 21 al 23 febbraio, il suolificio Da.Mi di Sant’Elpidio a Mare presenta i primi esperimenti di intelligenza artificiale applicata alla prototipazione delle suole. In sostanza, nelle operazioni di prototipia, attraverso l’inserimento di alcuni parametri, gli algoritmi restituiscono automaticamente il più adatto (il best fit) tra il modello di suola ipotizzato e quello che più si conforma alle specifiche esigenze richieste. In pratica, crea una suola intelligente. "Si tratta di una innovazione di processi produttivi che consente di progettare interamente fondi per calzature con una procedura completamente informatizzata – spiega l’azienda – aumentando i prototipi disponibili e le possibilità di ingegnerizzazione e industrializzazione". Con il ‘made to measure’ dell’intelligenza artificiale, lo storico suolificio Dami si ripropone di riportare la persona al centro della produzione, indicando scenari in cui devono essere gli ambienti e le macchine ad adattarsi alla persona, non viceversa, sviluppando soluzioni ritagliate sui bisogni del cliente.

Marisa Colibazzi