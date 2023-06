Dami sostiene l’arte Una mostra a Milano

Il suolificio Dami sostiene l’arte del cambiamento e lo fa anche nella città della moda, Milano, dove il 20 giugno sarà inaugurata la mostra ‘Teografie: un linguaggio diverso per l’arte sacra’. "Da anni mescoliamo origine e innovazione, provando a dare un connotato culturale alla nostra azienda – afferma Elisabetta Pieragostini, Ceo di Dami – sostituendo alla ripetitività della meccanica, la libertà ideatrice dell’uomo, alla produttività a ogni costo la valorizzazione delle differenze e il rispetto per ogni singola persona, come dimostra la certificazione per la parità di genere ottenuta di recente". Da qui al mondo dell’arte il passo è breve tanto che l’azienda, all’avanguardia nella green research e nell’etica del business, ha voluto sostenere la mostra che si terrà nella Basilica di San Celso, a Milano, presentata da Eugenio Schatz con una performance musicale di Painè Cuadrelli. L’esposizione passa in rassegna il lavoro di un originale poeta dell’immagine, Daniele Cima, art director e graphic designer tra i protagonisti della creatività grafica e pubblicitaria italiana. Attraverso un’inconsueta interpretazione immaginifica, immagini, lettere e caratteri sono valorizzati, proiettati in uno spazio senza tempo. Dal passaggio da immagini sacre a lettere sacre è nato un linguaggio che attualizza l’arte che ammiriamo nelle chiese. "Un esempio profondo di come il mondo dell’industria e quello dell’espressione visiva – commenta la Pieragostini – contribuiscano a ritrarre il cambiamento nell’atto in cui si compie".