Danhera brilla a Vicenza "Ecco i gioielli olfattivi"

Bilancio positivo per le aziende del fermano che hanno preso parte a Vicenzaoro January. I prodotti del brand Danhera di Porto Sant’Elpidio hanno riscosso un successo particolarmente rilevante anche tra i buyers stranieri. Giorgia Projetti responsabile del dipartimento export manager del brand elpidiense ci ha detto: "Abbiamo presentato al salone dell’alta gioielleria internazionale la collezione dei gioielli di Efesto o ’Efesto Jewels’ che sono gioielli olfattivi in cui l’arte orafa incontra l’arte profumiera. Danhera è l’unico brand tra i 1300 presenti a questa edizione ad essere stata selezionata per gioielli olfattivi. La collezione viene distribuita tra le migliori gioiellerie d’Europa e nel Mondo".

Ci può spiegare le vostra collezione? "Tutte le creazioni hanno il design registrato e sono dei pezzi unici fatti a mano in Italia, nelle Marche. Sono gioielli che impreziosiscono gli ambienti e che presentano una placcatura in oro 24 carati. A seconda delle finitura può essere oro giallo, oro rosa o placcato argento".

Il vostro stand è stato meta anche di molti compratori stranieri? "In questa edizione di Vicenza Oro gli operatori sono per il 90% esteri e abbiamo registrato una grandissima attenzione al nostro corner da parte di buyers provenienti anche dagli Usa, Emirati – Medio Oriente, Africa, Nord Europa, India, Israele". Il quartiere fieristico di Vicenza ha ospitato la più grande Vicenzaoro in quasi 70 anni di storia, con tutti i padiglioni e gli spazi occupati. Vetrina di business apprezzata nel mondo, luogo di networking globale, trend, innovazione, informazione e formazione, riferimento per l’intera filiera orafa dai produttori al packaging e i servizi, Vicenzaoro January porta in fiera i top brand della gioielleria di alta gamma con le novità di collezione, l’oreficeria con il meglio della produzione Made in Italy dai principali distretti manifatturieri nazionali e le eccellenze internazionali.

Il 40% proviene da 36 Paesi esteri. Quattrocento i buyer ospitati, provenienti da oltre 70 Paesi, grazie al supporto di una quarantina di uffici Ice nel mondo. Trend molto positivo del commercio estero per il Made in Italy orafo-gioielliero, pur in presenza di un rallentamento nel terzo trimestre del 2022. Il cumulato dei primi nove mesi del 2022 registra, infatti, una crescita in valore del 27,2% su gennaio-settembre 2021, attestandosi a poco più di sette miliardi di euro; incremento che è pari al +41,4% in più rispetto ai 5,07 miliardi di euro esportati nei primi 9 mesi del 2019. Rallenta la crescita nel terzo trimestre del 2022: dopo gli aumenti superiori al +30% in valore del primo e del secondo trimestre, da luglio a settembre l’export registra un +14,6%.

Vittorio Bellagamba