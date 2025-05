Daniel Olivieri vince il premio ’CambiaMenti’

Si chiama Daniel Olivieri lo studente che è risultato vincitore, per la provincia di Fermo, del concorso ‘CambiaMenti’, promosso e finanziato dal Dipartimento ‘Coesione territoriale e Politiche regionali di Anpit (associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e dal Centro Studi Articolo 46 – Impresa e partecipazione. Gli studenti devono cimentarsi nella scrittura di un saggio breve su un tema di carattere economico – sociale: un elaborato scritto, originale, svolto con l’ausilio anche di fonti scientifiche e redatto digitalmente. Quest’anno la traccia era: ‘La vera misura della ricchezza non è quanto possediamo, ma quanto siamo felici con ciò che abbiamo’. E per la provincia di Fermo, l’elaborato che più è stato apprezzato è stato proprio quello di Olivieri (ha vinto una borsa di studio) della 5D del Liceo Scientifico: "Un alunno che si è voluto mettere in gioco e ha creduto nelle sue idee" commentano dall’istituto superiore, con la soddisfazione del caso. "Sono molto felice di essere stato il vincitore per la provincia di Fermo – le parole di Olivieri – e uno dei quattro premiati della regione Marche: è un riconoscimento che mi incoraggia a continuare a credere in un cambiamento possibile".