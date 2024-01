Danilo Capezzani ’profeta in patria’ con Sesto Potere

Uno spettacolo crudo che getta una luce su un mondo ancora poco trattato, che però offre un importane spunto di riflessione sui moderni sistemi di comunicazione social, sugli hacker e sulle fake news. Lunedì sera il Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, ha ospitato il secondo appuntamento della stagione di prosa con ‘Sesto Potere’ portato in scena da Francesco Montanari, Cristiano Caccamo, Carlotta Antonelli e Matteo Cecchi che hanno impreziosito la serata con la loro performance, sotto la regia del giovane regista Davide Sacco. All’inizio dello spettacolo il sindaco Michele Ortenzi, l’assessore Michela Vita e il Direttore artistico Gianluca Balestra, hanno voluto rivolgere un saluto all’aiuto regista Danilo Capezzali. "Cogliamo l’occasione di salutare Danilo Capezzani – commenta Ortenzi – che vive a Roma da qualche anno per seguire la sua professione, ma originario del nostro paese. Siamo orgogliosi che un nostro concittadino stia seguendo la sua passione nel mondo del teatro, magari con l’auspicio che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro". L’opera segue un linguaggio molto duro, proprio come estremi sono i personaggi che incarnano i tre giovani protagonisti della storia esperti di sistemi digitali, della creazione di storie artefatte, vere e proprio bufale gonfiate ad arte, capaci però di capovolgere la vita di una persona, di disumanizzare l’essere umano. Tre giovani che utilizzano un potente mezzo, non per assecondare fini morali più elevati, ma per dare sfogo alla violenza del loro animo, una violenza frutto di una società che purtroppo ha consumato i sogni e le aspettative di vita. Una violenza capace di arrivare a gesti estremi. Al termine della rappresentazione i protagonisti, applauditissimi dal pubblico molto numerosi con una forte presenza giovanile, si sono concessi per alcune foto.

Alessio Carassai