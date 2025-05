Danilo Interlenghi: il gigante e la matita

Adolfo Leoni

Alto, un bell’uomo, capelli ondulati e bianchissimi, voce baritonale ma senza enfasi. Camminava lento. A volte, con le mani dietro alla schiena, ma non come un humarell che pensionato guardava i cantieri. Lui guardava la gente, il panorama, gli ambienti. Poi, abbiamo sempre pensato, tornasse rapido a casa, si tuffasse sulla scrivania, imbracciasse matita e gomma... e via: il disegno, la caricatura emergevano poco a poco dalla carta immacolata. Danilo Interlenghi, morto a 98 anni, nel 2019, è stato un gran personaggio a Fermo, nelle Marche, in Italia ed anche oltre. I suoi libri hanno raccontato con la matita personaggi famosi e non. Caricaturista sicuramente. Ma anche psicologo. Perché Interlenghi, come tutti i più grandi caricaturisti, coglieva l’essenza della persona, quel modo di fare tipico, quell’espressione tutta individuale. Coglieva l’anima. Mai una vignetta che castigasse, mai che facesse emergere anche un solo tocco malevolo. Ci manca l’arguzia di Danilo, quel capire le persone a volo e riproporle sul filo del pennino, quell’ironia pacata e mai malintenzionata. Personaggio eclettico: era stato docente di storia dell’arte e anche giornalista. Lo ricordiamo per aver aperto la redazione fermana de Il Messaggero ma, negli anni aveva collaborato anche con L’Espresso, Panorama, Radio Corriere TV, Il Guerrin Sportivo, Autosprint, Motosprint. La pagina Visit Fermo lo ricordava per l’Agenda del totocalcio commissionatagli dal CONI; per i numerosi premi vinti; per quei lavori esposti al Museo della Caricatura di Tolentino; per il Premio Enit al salone internazionale dell’umorismo di Bordighera; per il primo premio alla quarta e quinta mostra Internazionale del disegno umoristico sportivo di Ancona; per quello alla "Terza rassegna umoristica Internazionale" di Siena, e per il prestigiosissimo premio speciale al "Cartoon 77", rassegna mondiale della caricatura di Berlino. Il comune di Fermo gli ha intestato una panchina lungo il viale Veneto. Sabato 10 maggio, la sua città lo ricorderà in un convegno presso la Biblioteca comunale. E noi lo pensiamo passeggiare tranquillo per le praterie del cielo, tirar fuori la sua matita e schizzare un san Pietro affaccendato a trovare le chiavi giuste per consentire a tutti di entrare in Paradiso.