Danneggiata la fonte Catalani a Fermo, si pensa a una bomba carta

Fermo, 3 febbraio 2025 – Una scena brutta, inquietante, dolorosa, è quella che si sono trovati di fronte i residenti di via Recanati e chi si è trovato ieri mattina a passare per il centro storico della città. L’antica fonte Catalani, nota come fontana delle ‘pisciarelle’, è stata pesantemente danneggiata nella notte. Fa male al cuore vedere come è stato rovinato un angolo incantevole della città: due pezzi di marmo sono stati staccati e in parte frantumati.

Per fare un danno del genere, tra l’altro, è stato necessario non un semplice petardo, ma qualcosa di molto più forte.

L’ipotesi è che sconosciuti possano aver usato una bomba carta, altrimenti sarebbe stato complicato creare un danno simile, i residenti del centro storico parlano di episodi molto preoccupanti che fanno seguito a continue segnalazioni da parte di chi ha scelto di vivere dentro i vicoli più belli di Fermo.

Da tempo con il buio diversi giovani si ritrovano per creare danni, per infastidire chi vorrebbe riposare, per movimenti strani, poche notti fa c’è chi ha sentito sconosciuti che prendevano a calci la porta di una casa disabitata, spesso si accendono litigi e piccole risse. All’arrivo delle forze dell’ordine il gruppo di disperde e non ci sono telecamere a sufficienza per monitorare ogni angolo.

Se molte volte si tratta solo di bravate, i residenti iniziano ad essere stanchi e preoccupati dall’andazzo che ha preso la situazione. Così si rischia di trasformare la giusta vitalità dei giovani che si divertono la sera solo in triste ’mala movida’.

Il culmine è questo danno enorme ad una fontana storica che è stata transennata dalla polizia locale e che è ora oggetto di un’indagine per provare a risalire ai responsabili di quello che è un gesto che va a ferire i fermani tutti.