Danneggiato il presepe monumentale

Doveva essere la sorpresa del Natale 2023. E invece il presepe monumentale allestito su piazzale Azzolino è già stato tolto, dopo uno spiacevole episodio di danneggiamento che ha portato anche al furto di una figura importante del quadro della natività. Si trattava di figure tratte dal film Mamma ho perso l’aereo, nei primi giorni si era già fatto notare e in molti erano passati di qui per una foto ricordo. Le telecamere hanno immortalato un giovane che si avvicina e danneggia l’allestimento, le immagini sono già state inviate alle forze di polizia e si è provveduto a sporgere denuncia, per un reato che di fatto è penale e che dunque non resterà impunito visto che si vede chiaramente l’immagine dell’autore del gesto: "Siamo davvero rammaricati di aver dovuto scegliere di togliere anzitempo il tanto apprezzato presepe monumentale, ma a seguito di un furto, ci è sembrata una soluzione obbligata", commenta l’assessore Mauro Torresi, Per questo gesto assurdo, il comune di Fermo, si è già rivolto alle forze dell’ordine per sporgere denuncia".