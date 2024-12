Dante per i borghi: il viaggio culturale di Massimiliano Finazzer Flory arriva a Montegiorgio

Il Sommo Poeta fa tappa nel fermano. Dopo gli appuntamenti a San Daniele del Friuli, Curtatone e Castrocielo, Dante arriva oggi a Montegiorgio, alle 18 al Palazzo Alaleona, da un’idea del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. ‘Dante per i borghi, un viaggio favoloso nell’Italia che c’è’ è un percorso a tappe nell’Italia fatta di borghi, dove attraverso lezioni di geografia, letture della Divina Commedia e degustazioni abitanti e visitatori potranno riconnettersi con il territorio perché "i primi turisti di Fermo, i primi turisti di Montegiorgio, sono coloro che vivono in questi luoghi".

"Vogliamo dar voce al nostro padre – racconta Finazzer Flory, direttore artistico e ideatore del progetto –. Questo padre non è soltanto un maestro di preghiera, ma ci dà una posizione precisa, che non si trova sul nostro telefonino. C’è nostalgia di patria, c’è un voler ritornare alla patria. E dove ritornare se non nei borghi? Dove ritornare se non in quella unità abitativa dove i costumi, la cultura e la natura da sempre sono dolce convivio. Per cui questo viaggio in Italia nasce per andare in luoghi alternativi, attraverso Dante Alighieri, riportando la geografia ad essere spettacolare perché vicino alle mie recitazioni teatrali ci sarà una lezione di geografia che ci dice le coordinate di dove siamo. Quelle coordinate fanno sì che Dante sia ancora in esilio, sotto scacco, ancora gira per l’Italia, esule, con una condanna morte che pesa sulle sue spalle. Il nostro compito è liberarlo. Come? Leggendolo nei borghi italiani per un turismo consapevole. Una visita là dove ci sono memorie, tracce, esperienze della storia antica italiana. Abbiamo organizzato venti eventi gratuiti, in venti borghi. In ogni appuntamento ci sarà una lezione di geografia che serve a presentare il luogo, a dare le coordinate. Poi, ci saranno ad opera mia delle letture teatrali dalla Divina Commedia e per finire delle degustazioni di prodotti locali. Si tratta di un format mobile e metaforico per invitare gli italiani a casa loro e accompagnarli, con loro protagonisti, alla tutela e promozione della bellezza del Bel Paese. Una proposta di turismo culturale alternativo. Con questo progetto in primis promuovere la lingua italiana e il padre di essa, dunque Dante Alighieri. Poi vogliamo accendere la passione verso la conoscenza del nostro territorio e vivere un’esperienza comunitaria facendo del viaggio e del movimento un’occasione di conoscenza della nostra identità. Le Marche sono molto più belle di quanto vengono percepite – chiude Finazzer Flory –. Io l’ho scoperto e lo dico subito: le Marche meritano un progetto ad hoc, perché sono una regione che ha dentro più regioni, più storie, più province, più strati, c’è una biodiversità che è uno spettacolo".

Ottavia Firmani